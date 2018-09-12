أهلي طرابلس في مقر انطلاق «صلاح» بالمقاولون العرب.. الخميس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 03:31 مساء
صلاح في الإطار الأيمن وفريق الأهلي طرابلس في الأيسر (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الأهلي طرابلس في سادس مباراة ودية له بفريق المقاولون العرب  الخميس بملعب المقاولون بالجبل الأخضر وسط العاصمة القاهرة وهو المقر الذي انطلق منه النجم العالمي وهداف الدوري الانجليزي  وليفربول محمد صلاح.

تأتي المباراة ضمن استعدادت الأهلي لبطولة الأندية العربية والتي سيلتقي خلالها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الأهلي طرابلس أجرى خلال معسكره الحالي بالقاهرة خمس مباريات خاضها خلال معسكره الخارجي.. الأولى أمام المقاصة وخسرها بهدفين دون رد والثانية أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي والثالثة أمام  أمانة بغداد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف والرابعة أمام الداخلية وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف والمباراة الخامسة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

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