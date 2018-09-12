الاشتباكات تنسف استعدادات «دارنس» للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 03:29 مساء
فريق الكرة بنادي دارنس (أرشيفية : الإنترنت)


أكد رئيس نادي دارنس محمد عبد العاطي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أن غياب المقر يقف حائلا أمام استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وأضاف عبد العاطي أن الاستعدادات للدوري الممتاز متوقفة تماما بنادي دارنس حاليا؛ لأنه بلا مقر نظرا لوجود المقر في منطقة الأشتباكات التي نُهبت كل محتوياته من ملابس وكرات ومعدات.

وأوضح عبد العاطي خلال تصريحاته أن النادي دون أي إمكانيات حاليا ولا يمكن أن يبدأ فريق الكرة في ظل هذه الظروف.

وكشف عبد العاطي أن الجمعية العمومية عقدت اجتماعا الأيام الماضية لوضع حلول لمشاكل النادي.. وفي حال بداية الدوري قال عبدالعاطي «لو اضطرت الظروف سنلعب بفريق الأواسط ومع هذا نحاول الاتصال بعدة جهات للحصول على دعم».
 
يذكر أن فريق دارنس قد حل خامسا في مجموعته بعد أن لعب جميع مبارياته خارج ملعبه الموسم الماضي وكان مهددا بالهبوط في الأسابيع الأخيرة.

رئيس نادي دارنس محمد عبد العاطي (أرشيفية : الإنترنت)
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