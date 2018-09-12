«الشبلي» يقتنص المركز التاسع لليبيا من الاحتكار الجزائري لسباق الدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 03:26 مساء
أبطال الدراجات الليبية خلال المشاركات الدولية (أرشيفية : الإنترنت)

جاء الدراج الليبي محمد الشبلي تاسعا في سباق الطريق الذي جرى، الثلاثاء، خلال منافسات البطولة العربية للدراجات بمدينة مستغانم الجزائرية لمسافة 150كم بزمن 26. 05 .4 ساعة.
 
وشهد السباق مشاركة 26 دراجا من دول ليبيا والجزائر والإمارات وتونس والعراق وفلسطين والسودان أكمل منهم 19 دراجا السباق بنجاح.

جاء الترتيب النهائي للمشاركين ليشهد تتويج الجزائري يوسف الرقيقي بالذهبية بزمن 47. 56 .3 ساعة ونال الفضية زميله ياسين حمزة بزمن 29. 01 .4 ساعة بينما توج بالبرونزية الإماراتي يوسف ميرزا بزمن 29 .01 .4 ساعة.

وجاء رابعا عزالدين العقاب من الجزائر وخامسا عبدالله بن يوسف من الجزائر وسادسا أسامة المنصوري من الإمارات وسابعا ماهرالحسناوي من تونس وتاسعا محمد الشبلي من ليبيا وعاشرا علي النويصري من تونس والحادي عشر ماجد البلوشي من الإمارات والثاني عشر عبدالرحمن منصوري من الجزائر والثالث عشر وحتي الخامس عشر للعراقيين علي الخضر وأحمد الأمير  وعبدالله الخضر كما يشار إلى أن معدل السباق كان 5. 39 كم/ ساعة تقريبا.

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