اتحاد القوة البدنية يدفع بـ 14 لاعبا في الأفروعربية

أبطال القوة الليبية في تجمع سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر بالاتحاد الليبي للقوة البدنية أنه وقع الاختيار على 14 لاعبا للمشاركة بهم في البطولة الأفروعربية التي تستضيفها المغرب خلال أكتوبر المقبل وهم في الناشئين أحمد الدروقي ونجيب الدايخ وإسلام مرواس وحسين فيدان.

وفي فئة الكبار يتواجد ناجي الوراد ومحمد الرفادي والسني فنير وفي الأساتذة (1) عمر شبيك وأشرف الفلاح ومحمد الاسكندراني وعلاء الشيخي والأساتذة (2) عبدالله أبوشعالة ومحمد الوسيع وناصر رمضان بجانب تواجد المدرب طارق مخلوف.

يذكر أن منتخب ليبيا للقوة البدنية كانت له مشاركات ناجحة حقق فيها نتائج مشرفة من بينها تتويجه بعشر ميداليات في بطولة العالم بتكساس الأميركية 3 ذهبية و5 فضية و2 برونزية و7 ميداليات في جنوب أفريقيا 5 ذهبية و2 فضية.