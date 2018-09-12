الأخضر يعلن صفقاته الجديدة بعد التعاقد مع المغربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 03:18 مساء
الأخضر يعلن صفقاته الجديدة بعد التعاقد مع الصحابي (المركز الإعلامي)

واصلت إدارة الكرة بنادي الأخضر تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد الذي بات انطلاقه قريبًا.

يأتي هذا بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع المدرب المغربي الجديد فؤاد الصحابي ليكون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

كما نجحت إدارة الكرة بنادي الأخضر في تجديد التعاقد مع الصاعدين من فئة الأواسط نور الجويفي وعبدالحميد الجياش ومنور بوغرارة وحمدي بوجليدة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة ليكونوا ضمن قائمة الفريق الذي سيباشر تدريباته الإثنين المقبل.

وتعاقد النادي مع اللاعب حسن الصادق قادمًا من فريق الأنصار في صفقة شراء تمكن خلالها الأخضر من الظفر بخدماته وتوقيعه لثلاثة مواسم مقبلة.

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