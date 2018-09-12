الاتحاد الليبي للسلة يحدد أسعار الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 03:13 مساء
مباراة سابقة في كرة السلة بين الأهلي طرابلس والنصر (المركز الإعلامي)

حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة موعد قرعة الدوري والكأس للموسم الرياضي الجديد 2018/ 2019، وذلك يوم السبت 22 سبتمبر الجاري.

من جهة أخرى حدد الاتحاد رسوم مسابقات الموسم الرياضي الجديد لكرة السلة الليبية، لتكون رسوم الانتساب للاتحاد 1500 دينار ليبي، والاشتراك في الدوري 1500، والاشتراك في الكأس 1200، وتسجيل اللاعب الأجنبي لأول مرة ثلاثة آلاف، واستبدال لاعب أجنبي بآخر خمسة آلاف.

كما حدد الاتحاد في قراراته الجديدة موعد مباراة السوبر الليبي بين فريقي النصر بطل الدوري والأهلي طرابلس حامل الكأس يوم 20 أكتوبر المقبل بمجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية ببنغازي.

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