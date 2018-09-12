الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يجتمع ويخرج بحزمة قرارات مهمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 01:55 مساء

شهدت طرابلس، الثلاثاء، عقد اجتماع مهم لأعضاء اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة بحضور رئيس اللجنة حسين الطويلب ونائبه عادل بوسلوم وأعضاء اللجنة: محمد الزعلوك، عادل الزرقاني، حمزة الهنشيري، جمال سويسي.

وتم الاتفاق في الاجتماع بحسب صحفة الاتحاد على فتح باب الانتساب للأندية الراغبة في الاشتراك بمسابقات الاتحاد، وحدد الموعد بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري على أن يغلق الباب بعد شهر وفق الشروط والضوابط السابقة.

كما تحدد موعد إقامة مباراة السوبر الليبي بين فريقي التحدي مصراتة والجهاد يوم 9 نوفمبر المقبل، وستقام المباراة على ملاعب مدينة مصراتة.

وتقرر أن ينطلق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل بداية على مستوى الاتحادات الفرعية للمناطق.

كما تقرر إعادة تشكيل بعض الاتحادات الفرعية للمناطق واستكمال الأماكن الشاغرة لبعض المواقع في عدد من اللجان العاملة، بالإضافة إلى مواصلة عقد أعضاء اللجنة التأسيسية للاتحاد اجتماعاتهم للتشاور وتذليل كل الصعاب التي تواجه سير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية