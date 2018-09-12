الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يجتمع ويخرج بحزمة قرارات مهمة

شهدت طرابلس، الثلاثاء، عقد اجتماع مهم لأعضاء اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة بحضور رئيس اللجنة حسين الطويلب ونائبه عادل بوسلوم وأعضاء اللجنة: محمد الزعلوك، عادل الزرقاني، حمزة الهنشيري، جمال سويسي.

وتم الاتفاق في الاجتماع بحسب صحفة الاتحاد على فتح باب الانتساب للأندية الراغبة في الاشتراك بمسابقات الاتحاد، وحدد الموعد بداية من يوم 15 سبتمبر الجاري على أن يغلق الباب بعد شهر وفق الشروط والضوابط السابقة.

كما تحدد موعد إقامة مباراة السوبر الليبي بين فريقي التحدي مصراتة والجهاد يوم 9 نوفمبر المقبل، وستقام المباراة على ملاعب مدينة مصراتة.

وتقرر أن ينطلق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل بداية على مستوى الاتحادات الفرعية للمناطق.

كما تقرر إعادة تشكيل بعض الاتحادات الفرعية للمناطق واستكمال الأماكن الشاغرة لبعض المواقع في عدد من اللجان العاملة، بالإضافة إلى مواصلة عقد أعضاء اللجنة التأسيسية للاتحاد اجتماعاتهم للتشاور وتذليل كل الصعاب التي تواجه سير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة.