الصحابي ينهي الجدل في الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 06:04 مساء
جانب من تدريبات فريق الأخضر (أرشيفية - الإنترنت)

بدأ المدرب المغربي فؤاد الصحابي أولى مهامه، اليوم، مع نادي الأخضر ليتولى مهام المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بعد  الاجتماع الذي جمعه اليوم بإدارة النادي، لترتيب المهام والواجبات لكل طرف.

وكان الصحابي مقررًا وصوله منذ عدة أيام، إلا أن فشله في الحصول على تأشيرة دخول البلاد، جعله يتأخر عن تولي مهام عمله بشكل رسمي، ما أحدث جدلاً كبيرًا بين إدارة الأخضر، حرصًا على استقرار الفريق مبكرًا قبل بدأ الموسم.

واشتهر الصحابي بين الأوساط الكروية المغربية، بالقدرة على التعامل مع المباريات الحاسمة، حتى أطلقت عليه وسائل إعلام مغاربية لقب «صاحب الكبار».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية