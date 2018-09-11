الصحابي ينهي الجدل في الأخضر

جانب من تدريبات فريق الأخضر (أرشيفية - الإنترنت)

بدأ المدرب المغربي فؤاد الصحابي أولى مهامه، اليوم، مع نادي الأخضر ليتولى مهام المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بعد الاجتماع الذي جمعه اليوم بإدارة النادي، لترتيب المهام والواجبات لكل طرف.

وكان الصحابي مقررًا وصوله منذ عدة أيام، إلا أن فشله في الحصول على تأشيرة دخول البلاد، جعله يتأخر عن تولي مهام عمله بشكل رسمي، ما أحدث جدلاً كبيرًا بين إدارة الأخضر، حرصًا على استقرار الفريق مبكرًا قبل بدأ الموسم.

واشتهر الصحابي بين الأوساط الكروية المغربية، بالقدرة على التعامل مع المباريات الحاسمة، حتى أطلقت عليه وسائل إعلام مغاربية لقب «صاحب الكبار».

