منتخب السباحة في البطولة الأفريقية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 03:23 مساء
جانب من مشاركات سابقة في السباحة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يشارك المنتخب الوطني الليبي للسباحة في البطولة الأفريقية الثالثة عشرة للسباحة التي ستقام في الجزائر من 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

يشارك السباح محمد ساسي في منافسات (50) حرة و(100) حرة و(50) فراشة و(50) ظهر، فيما يشارك السباح حماد الفلاح في منافسات السباحة الطويلة للمياه المفتوحة لمسافة (5) كيلو مترات.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد سيحضر رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، على هامش البطولة اجتماعات الاتحاد الأفريقي للسباحة واجتماعات الاتحاد المغاربي للسباحة الذي تم تجميده منذ أكثر من خمس سنوات.

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