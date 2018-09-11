تواصل الاستعدادات لبطولة الغربية لبناء الأجسام

جانب من منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

عقد اتحاد الغربية لبناء الأجسام الإثنين اجتماعا موسعا بطرابلس برئاسة رئيس الاتحاد عماد الحارتي ونائبه عبدالباسط حميد والأعضاء كمال برقان وأحمد العالم ورواد قديح وعبدالجبار كامل والحكم الدولي حسين شبيط والمدرب محمد السوداني.

الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بإنجاح بطولة المنطقة العربية للأجسام التي ستقام السبت المقبل بصالة كلية العلوم بجامعة طرابلس وتم تشكيل لجنة الميزان للبطولة برئاسة الحكم الدولي خميس مسعود وعضوية صالح الصويعي وصلاح الجمل ومحمد السوداني وناصر دليلة وحسين شبيط وشكلت أيضا اللجنة الإعلامية للبطولة ضمت محمد ترفاس والصديق قواس وهيثم العائب وإبراهيم الهوني.



بطولة مماثلة ستقام على مستوى المنطقة الشرقية والبطولتان مؤهلتان لبطولة ليبيا التي ستقام بنهاية سبتمبر الجاري.