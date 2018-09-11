تواصل الاستعدادات لبطولة الغربية لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 02:22 مساء
جانب من منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

عقد اتحاد الغربية لبناء الأجسام الإثنين اجتماعا موسعا  بطرابلس برئاسة رئيس الاتحاد عماد الحارتي ونائبه عبدالباسط حميد والأعضاء كمال برقان وأحمد العالم ورواد قديح وعبدالجبار كامل والحكم الدولي حسين شبيط والمدرب محمد السوداني.

الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بإنجاح بطولة المنطقة العربية للأجسام التي ستقام السبت المقبل بصالة كلية العلوم بجامعة طرابلس وتم تشكيل لجنة الميزان للبطولة برئاسة الحكم الدولي خميس مسعود وعضوية صالح الصويعي وصلاح الجمل ومحمد السوداني وناصر دليلة وحسين شبيط وشكلت أيضا اللجنة الإعلامية للبطولة ضمت محمد ترفاس والصديق قواس وهيثم العائب وإبراهيم الهوني.
 
بطولة مماثلة ستقام على مستوى المنطقة الشرقية والبطولتان مؤهلتان لبطولة ليبيا التي ستقام بنهاية سبتمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
البحرين تجري انتخابات برلمانية 24 نوفمبر المقبل
عربى
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
السودان يشكل حكومة جديدة خلال يومين
عربى
مستشار ترامب يهدد بـ«رد أقوى» على التحركات في إدلب السورية
دولى
واشنطن تهدد قضاة «الجنائية الدولية» في حال ملاحقة أميركيين
دولى
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا
ليبيا
اتحاد صناعات النفط في إيطاليا يبدي قلقه على استثمارات بلاده في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق»: مقر مؤسسة النفط تحت سيطرة الأجهزة الأمنية
ليبيا
النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
السلاك: مهاجمو مقر مؤسسة النفط 3 عناصر إرهابية من أصول أفريقية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية