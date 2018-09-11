مصيف «جليانة» يحتضن نهائيات الطائرة الشاطئية

منافسات من الكرة الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر بالاتحاد الليبي لكرة الطائرة أن شاطئ مصيف جليانة ببنغازي سيحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية التي ستنطلق السبت المقبل بمشاركة 10 فرق تأهلت من المرحلة الأولى على مستوى المناطق.

المجموعة الأولى: «1» أحمد أبولبابة وحمزة فرح، «2» عادل الفيتوري ورفيق عريبي، «3» محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري، «4» أحمد العشيبي وحسام الخبيري.

المجموعة الثانية: «1» صلاح الدين عبدالمالك وهلال الضراط، «2» المبروك رويله وعمر أبوصلاح، «3» سالم الميساوي وحسن عواج.



المجموعة الثالثة: «1» فؤاد المعروق وسلطان الهوش، «2» امحمد قرفة ومحمد بن سعيد، «3» نسيم التلوع وطارق أبوالسعود.

الاتحاد العام سيمنح جوائز مالية لأصحاب التراتيب الأربعة الأولى على مستوى ليبيا.