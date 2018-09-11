مدرب مدرسة طرابلس يبرز أهمية الغذاء للناشئ

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 02:17 مساء
الدكتور محمد كريمة المدرب العام للناشئين بمدرسة طرابلس (إنترنت)

دعا الدكتور محمد كريمة المدرب العام للناشئين بمدرسة طرابلس وأحد المختصين في هذا المجال أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في توفير تغذية صحية مناسبة حسب قدرة ولي الأمر.
 
وأكد كريمة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء، إعجابه بانتشار مدراس الناشئين الخاصة في طرابلس منوها في ذات الوقت لأهمية نشر ثقافة الغذاء الرياضي للنشء لأن ذلك مهم جدا كي يعرف الناشئ منذ الصغر أهمية هذا الموضوع لأن التدريبات بدون غذاء صحي قد تكون أحيانا غير مفيدة.
 
وأضاف أن مدرسة طرابلس شرعت منذ فترة في نشر متطلبات الغذاء الصحي للنشء على صفحة المدرسة دون أن تغفل الوضع المادي لبعض أولياء الأمور.

وأوضح أن أغلب المدارس تعمل بظروف صعبة ودون مساعدة الدولة في ذلك وهو جهد يستحق التحية في هذه الظروف.

مدرسة الناشئين بطرابلس (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
البحرين تجري انتخابات برلمانية 24 نوفمبر المقبل
عربى
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
السودان يشكل حكومة جديدة خلال يومين
عربى
مستشار ترامب يهدد بـ«رد أقوى» على التحركات في إدلب السورية
دولى
واشنطن تهدد قضاة «الجنائية الدولية» في حال ملاحقة أميركيين
دولى
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا
ليبيا
اتحاد صناعات النفط في إيطاليا يبدي قلقه على استثمارات بلاده في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق»: مقر مؤسسة النفط تحت سيطرة الأجهزة الأمنية
ليبيا
النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
السلاك: مهاجمو مقر مؤسسة النفط 3 عناصر إرهابية من أصول أفريقية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية