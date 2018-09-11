مدرب مدرسة طرابلس يبرز أهمية الغذاء للناشئ

الدكتور محمد كريمة المدرب العام للناشئين بمدرسة طرابلس (إنترنت)

دعا الدكتور محمد كريمة المدرب العام للناشئين بمدرسة طرابلس وأحد المختصين في هذا المجال أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في توفير تغذية صحية مناسبة حسب قدرة ولي الأمر.



وأكد كريمة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء، إعجابه بانتشار مدراس الناشئين الخاصة في طرابلس منوها في ذات الوقت لأهمية نشر ثقافة الغذاء الرياضي للنشء لأن ذلك مهم جدا كي يعرف الناشئ منذ الصغر أهمية هذا الموضوع لأن التدريبات بدون غذاء صحي قد تكون أحيانا غير مفيدة.



وأضاف أن مدرسة طرابلس شرعت منذ فترة في نشر متطلبات الغذاء الصحي للنشء على صفحة المدرسة دون أن تغفل الوضع المادي لبعض أولياء الأمور.

وأوضح أن أغلب المدارس تعمل بظروف صعبة ودون مساعدة الدولة في ذلك وهو جهد يستحق التحية في هذه الظروف.

مدرسة الناشئين بطرابلس (إنترنت)