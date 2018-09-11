«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»

لاعب الأهلي طرابلس السابق نادر كارة (إنترنت)

أبدي نجم المنتخب الليبي السابق لكرة القدم نادر كارة إعجابه بمستوى الفريق الوطني خلال مباراته الأخيرة أمام جنوب أفريقيا بتصفيات القارة المؤهلة إلى بطولة الأمم بالكاميرون 2019.

وتساءل كارة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» الإثنين قائلاً «هل يستمر المنتخب على هذا المستوى الفترة القادمة»، مؤكدًا وجود فروقات فنية بين اللاعبين الرسميين والبدلاء، معتبرًا أنها مشكلة ستواجه المدرب الجديد عادل عمروش في باقي المشوار، لأن التصفيات، حسب رأيه تحتاج إلى مستوى بدني قوي، وهو ما ينقص اللاعب المحلي في الدوري الليبي.

وأوضح كارة أن المرحلة تتطلب دعم المنتخب في بقية مشوار التصفيات، حيث يتبقى 4 مباريات مهمة.