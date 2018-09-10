زعبية والبدري يقودان الاتحاد لفوز على البنزرتي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 10:35 مساء
محمد زعبية في وضع تصويب من «نصف طائر» (صفحة نادي الاتحاد)

قاد محمد زعبية وفيصل البدري، فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، إلى تحقيق الفوز في مباراته الودّية، اليوم، أمام نظيره البنزرتي التونسي بهدفين لصفر.

تقدم للاتحاد فيصل البدري من ركلة جزاء، وعزز محمد زعبية، تقدم الاتحاد بهدف ثاني، فيما تمكن الحارس معاذ اللافي من التصدي لركلة جزاء، ليؤكد المدير الفني للفريق، الجزائري عبد الحق بن شيخة، أنه يمسك بمقاليد الأمور الفنية للاتحاد بشكل جيد، من خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق في معسكره الإعدادي الذي أختتم اليوم ويتبعه عودة الفريق إلى طرابلس، استعدادًا للموسم الجديد.
 

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