فيديو مثير للقرقني وهو في طريقه لبطولة عالمية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 05:30 مساء
البطل الليبي كمال إبراهيم القرقني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البطلل الليبي العالمي، في كمال الأجسام، كمال إبراهيم القرقني، عن مشاركته في بطولة «مستر أولمبيا» فئة 212 والتي ستقام بمدينة لأس فيجاس بأميركا خلال الأسبوع الجاري.

وهو في طريقه إلى لا فيغاس، وجه القرقني، بطل «ارنولد كلاسيك»، رسالة خاصة إلى الجماهير الليبية، من خلال بثه لفيديو عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أكد فيها على أنه يسعى إلى تشريف ليبيا في هذه البطولة العالمية ويتطلع إلى حصد اللقب وتحقيق إنجاز يضاف إلى رياضة كمال الأجسام الليبية.

وعبر القرقني، عن امتنانه لكل من يدعمه في ليبيا والوطن العربي، ووعدهم ببذل كل الجهد لحصد لقب هذه البطولة.


 

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