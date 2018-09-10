أربعة عقود احترافية تدعم الأخضر في الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 05:09 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر (أرشيفية: الإنترنت)

نجحت إدارة الكرة بنادي الأخضر، في إبرام عقود احترافية مع الرباعي الصاعد من فئة الأواسط، نورالجويفي، وعبد الحميد الجياش، ومنور بوغرارة، وحمدي بوجليدة، لثلاثة مواسم قادمة، لينضموا إلى الفريق الكروي الأول بالنادي الذي يستعد لمنافسات الدوري الممتاز وكأس ليبيا للموسم الجديد.

وانخرط اللاعبون الأربعة الجدد في تدريبات الفريق التي بدأت اليوم من خلال فترة الإعداد بشقيها الخاص والعام.

وتعاقد النادي مع اللاعب حسن الصادق، قادمًا من فريق الأنصار ،في صفقة شراء تمكن خلالها الأخضر من الظفر بخدماته وتوقيعه لثلاثة مواسم قادمة.
 

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