بالفيديو: «أبوعون» يمنع لاعبيه من التوجه لليبيا.. ويوضح دور «نشنوش وسلتو» في تعديل موعد مباراة الوداد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 03:51 مساء
أبوعون في الإطار الأيمن ومباراة الأهلي طرابلس والإسماعلي الودية في الأيسر (المركز الإعلامي)

خرج رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون بتصريحات جديدة عبر فيديو قصير نشره المركز الإعلامي للنادي على صفحته الرسمية «فيسبوك».

وقال أبوعون خلال زيارته السريعة لمعسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة: «الميركاتو الصيفي مازال مفتوحًا أمامنا حتى يوم 15 من سبتمبر الجاري، وقد نبرم صفقة أو اثنتين حسبما يرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، حيث نتشاور حول الأماكن التي تحتاج إلى دعم قبل غلق باب القيد».

وأضاف أبوعون: «حدد الاتحاد العربي لكرة القدم يوم 9 سبتمبر موعدًا  لمباراة الذهاب أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال العرب، لكني سارعت بالاتصال لتوضيح الصورة كاملة بأن هذا الموعد مخالف للأجندة الدولية كون البطولة العربية رسمية، فضلاً عن غياب الدوليين؛ الحارس محمد نشنوش والمهاجم أنيس سلتو الموجودين مع المنتخب الوطني، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على جميع الأطراف، فتم تفهم الموقف وتحديد يوم 24 سبتمبر موعدًا للذهاب في المغرب و28 من نفس الشهر على ملعب رادس بتونس للعودة».

واختتم أبوعون حديثه قائلاً: «سنظل بمصر حتى يوم 20 سبتمبر لحين التوجه إلى المغرب، لصعوبة التوجه إلى ليبيا كما كان يريد اللاعبون، لكني شرحت لهم صعوبة الموقف الأمني، الذي ينذر بغلق الطيران والمطارات في أية لحظة، لذا تقرر البقاء في القاهرة لحين التوجه إلى المغرب».

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