الكاف يحضر «قنبلة» للكاميرون

رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أحمد أحمد (أرشيفية : الإنترنت)

يعقد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) برئاسة أحمد أحمد اجتماعًا مهمًا للجمعية العمومية يوم 30 سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية، وتناقش العمومية للكاف بعض المستجدات بالكرة الأفريقية إلى جانب اختيار عضو مكتب تنفيذى بدلاً عن العضو الغاني الذي تقدم باستقالته أخيرًا.

الاجتماع سيشهد قنبلة مدوية ستطيح بالكاميرون من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقبلة في 2019؛ بسبب بعض الملاحظات من رئيس الاتحاد الأفريقي نفسه على بلد سلفه عيسي حياتو الذي أسند التنظيم لبلاده، قبل خسارته في الانتخابات الأخيرة قبل عامين بالمخالفة.

بدلاء الكاميرون هي: المغرب في المقدمة ثم مصر وجنوب أفريقيا كونها الأكثر جاهزية واستعدادًا من حيث الملاعب والفنادق وإمكانية الاستضافة المختلفة.

البطولة المقبلة ستشهد ولأول مرة رفع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبًا، لذا تسير التصفيات الجارية حاليًا بنظام المنافسات في 12 مجموعة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة باستثناء المجموعة الثانية التي تضم حتى الآن منتخب الكاميرون الذي سيتأهل حال تنظيمه البطولة في النسخة المقبلة بغض النظر عن ترتيبه ونتائجه ليصعد المتقدم في تصفيات المجموعة من المتنافسين المغرب ومالاوي وجزر القمر.