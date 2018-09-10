خطر التصفيات ينتظر ليبيا أمام نيجيريا.. وجنوب أفريقيا في مهمة سهلة بسيشل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 02:50 مساء
جانب من مباراة المنتخب الليبي أمام جنوب أفريقيا (المركز الإعلامي)

تنتظر جميع المنتخبات الأفريقية الجولتين الثالثة والرابعة معًا، من التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019، اللتين سيتحدد على ضوء نتائجهما شكل التأهل بنسبة كبيرة في المجموعات الـ12، خصوصًا أن مواجهات الجولتين المذكورتين ستعتمد على الذهاب والإياب بين نفس المنتخبين.

وفي المجموعة الخامسة، ينتظر المنتخب الليبي معركة كروية شديدة التعقيد، عندما يواجه في السادس عشر من أكتوبر المقبل، منتخب نيجيريا، وسط طموح يراوض الطرفين، «فرسان المتوسط» في الصدارة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا، التي تستحوذ على نفس رصيد النقاط، أما نيجيريا فخسرت الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا، وتعود للظهور بالفوز على سيشيل في الجولة الثانية، والأخير بات حصالة المجموعة دون رصيد.

فوز نيجيريا سيرفع من حدة مواجهتي ليبيا المقبلتين، بعد أن زاد الطموح لدى «النسور الخضر»، بينما تذهب جنوب أفريقيا لمهمة في غاية السهولة لسيشيل، لتضمن بنسبة كبيرة النقاط الست لتضمن 10 نقاط حال فوزها ذهابًا وإيابًا، بينما يتوقف على مواجهتي ليبيا ونيجيريا الأفضل فنيًّا في المجموعة شكل المنافسة على الصعود.

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