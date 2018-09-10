أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا

المدير الفني لمنتخب ليبيا عادل عمروش (أرشيفية : الإنترنت)

انتشرت أنباء لم تتأكد بعد، اليوم الإثنين، حول طلب الجزائري - البلجيكي عادل عمروش المدير الفني الجديد لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم بنقل مباراة «فرسان المتوسط» أمام «النسور الخضر» إلى الجزائر.

وتلتقي ليبيا أمام نيجيريا في السادس عشر من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019، في قمة كروية تحدد بشكل كبير شكل التنافس.

وتتصدر ليبيا المجموعة برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد جنوب أفريقيا لكن تظل الأفضلية للفرسان بالأهداف، بينما في رصيد نيجيريا ثلاث نقاط بعدما فازت في الجولة الثانية على سيشيل، حصالة المجموعة.

ليبيا تخوض مباريات أرضها في تونس تطبيقًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحظر اللعب في البلاد على خلفية الأحداث السياسية، الأمر الذي دفع عمروش لطلب نقل المباراة المهمة المقبلة إلى الجزائر كونه جزائريًّا ومن ثم ضمان الحضور الجماهيري الكبير.