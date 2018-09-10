نادي الصقور الليبي يطرق أبواب الاستثمار والتسويق

نادي الصقور الليبي يطرق أبواب الاستثمار (المركز الإعلامي)

في خطوة جديدة وغير مسبوقة أقدمت عليها إدارة نادي الصقور الواقع في أقصى الشرق، حيث تشكلت لجنة للدعاية والتسويق لأجل فتح المجال لموارد مالية خاصة أن النادي يعاني ظروفًا مالية صعبة.

من جانبه قال سعد المبري رئيس النادي في تصريحات إلى المركز الإعلامي عبر «فيسبوك» الأحد: «شكلنا لجنة من شباب يمتاز بالإخلاص والعطاء وتكون تبعية هذه اللجنة لرئاسة النادي مباشرة، وبالفعل باشرت عملها وقد ورّدت للنادي صكًا بقيمة 50 ألف دينار، بالإضافة إلى ملابس ومعدات الفريق الأول بالكامل من خلال التعاقد مع شركة الغفران للذهب والمعادن الثمينة».

من جانبه قال رئيس لجنة الدعاية والتسويق أحمد بلال: «نواصل الاتصال بعديد الشركات، وما قمنا به خطوات مبدئية، وستكون هناك شركات راعية لفريق الأواسط والفئات السنية، ونتوقع الموسم المقبل أن يزداد التنافس بين الشركات ورجال الأعمال».

نادي الصقور الليبي يطرق أبواب الاستثمار (المركز الإعلامي)

نادي الصقور الليبي يطرق أبواب الاستثمار (المركز الإعلامي)