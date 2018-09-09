فيديو شاهد على أروع الألحان الكروية الليبية في أدغال أفريقيا

من لقاء المنتخب الليبي وجنوب أفريقيا في ديربان (صفحة اتحاد الكرة)

عاد منتخبنا الليبي من مدينة ديربان، بنقطة ثمينة، بعد تعادله السلبي مع جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا «الكاميرون 2019».

وقدم المنتخب الوطني مباراة غاية في الندية والمستوى الفني والتكتيكي العالي، وعاب عليه إهدار الفرص التهديفية السهلة التي كان بمقدورها أن تنهي اللقاء لصالح ليبيا بنتيجة عالية، وترسِّخ ثقافة القدرة على تحقيق الفوز على منتخب كبير بحجم جنوب أفريقيا.

وفي هذا الفيديو ملخص للمباراة يبرز الأداء الرائع والروح العالية التي أدى بها المنتخب الليبي: