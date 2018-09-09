«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 09:03 مساء
من تدريبات فريق الكرة الأول بأهلي طرابلس في معسكر القاهرة (صفحة الأهلي)

تقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بنادي أهلي طرابلس، مباراة ودية جديدة من العيار الثقيل، مع أحد فرق «الصفوة» المصرية، خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق بالقاهرة منذ أيام، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويلتقي «الزعيم»، في الخامسة مساء الخميس المقبل، فريق «المقاولون العرب»، في مباراة ودية، تقام على أرضية ملعب «المقاولون العرب» بالقاهرة.

وحقق الأهلي طرابلس، يوم الجمعة الماضي، تعادلاً مثيرًا مع الإسماعيلي في مباراة ودية اتسمت بالجدية والندية وارتفاع درجة حرارتها الفنية والبدنية من كلا الفريقين، وانتهت بالتعادل 3 - 3 ليؤكد الأهلي قدراته الهجومية مع فكر مدربه الجديد، إيهاب جلال.

وافتتح الإسماعيلي التسجيل عن طريق شكري نجيب بضربة رأسية من ركلة حرة، ثم تعادل للأهلي يحيى الزليتني في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي طرابلس بالهدف الثاني عن طريق عامر التاورغي، قبل أن يتعادل الإسماعيلي بضربة رأسية ثانية لشكري نجيب، ثم تقدم الدراويش بهدف عبد الرحمن مجدي، وقبل نهاية المباراة بدقائق تعادل الأهلي بهدف للمتألق طلحة رزق.

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