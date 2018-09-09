فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت

الملاكم الليبي مالك زناد «يمين» في احدى نزالاته الدولية (أرشيفية: الإنترنت)

وجه نجم ليبيا في حلبات الملاكمة مالك زناد، رسالة إلى الشعب الليبي، طالبهم فيها بالتحلي بروح الوحدة والوطنية، والاصطفاف لمواجهة محاولات تفتيت البلاد.

وكتب الملاكم المحترف، على صدر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول: «رسالة إلى خوتي وناسي.... ياسرنا حرب ياسرنا دم ودمار..... ‏يجب أن نكون يد واحدة. ‏حتى لو كان في بعض أخطاء ‏ياريت ليبيين يقعمزو ‏ويتحاورو من غير مايموتو ناس ‏ونخسرو أصحاب وأحباب والخاسر الوحيد الليبيين ‏أنفسهم!».

ولم يكتفِ الزناد بما كتبه، بل وثق كلماته بفيديو، قال فيه: «أحب أقول كلمة للوطن وللشعب الليبي. يجب أن تتحكم لغة العقل وألا يقاتل أبناء الوطن الواحد بعضهم بعضًا، فلغة القتل والسلاح والحرب هي خسارة لليبيا من جميع الأطراف. ‏يجب أن نكون يدًا واحدة، من أجل إسعاد الشعب الليبي وليس تصدير الأحزان والقتل لهم».