بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 05:39 مساء
محمد بن علي «يمين» في مواجهة لاعب من جنوب أفريقيا (صفحة اتحاد الكرة)

سجل اللاعب الليبي المحترف بفريق نادي كروتوني الإيطالي، أحمد بن علي، كلمات مثيرة حول مشاركته مع المنتخب الوطني الليبي في مواجهة جنوب أفريقيا، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «الكاميرون 2019».

وشارك بن علي في التعادل الذي حققه المنتخب الليبي في عقر دار منتخب «الأولاد»، وقدم أداءً جيدًا ضمن ملحمة من الإرادة في تحقيق نتيجة إيجابية من «فرسان المتوسط» في عقر دار جنوب أفريقيا.

وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، كتب بن علي: «دمت فخورًا بتمثيل بلادي، الحمد لله نتيجه إيجابية كي نبني للمستقبل».

 

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