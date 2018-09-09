مطالب بإعلان شروط رابطة الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 سبتمبر 2018, 03:31 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد اليزيدي (أرشيفية : الإنترنت)

دعا الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم والنائب السابق لرئيس نادي المدينة أحمد اليزيدي اتحاد الكرة  لتحديد ومعرفة شروط انتخاب رابطة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم المزمع تكوينها قريبا.

وتساءل اليزيدي فى تصريح لـ«بوابة الوسط» الأحد عن النظام الأساسي للرابطة وتبعيتها لمن للأندية مباشرة أو لاتحاد الكرة مؤكدا أن كل ذلك يجب أن يكون مطروحا إعلاميا وللأندية قبل إشهار الرابطة التي ينتظرها الوسط الرياضي وكذلك دورها الرئيسي باعتبارها تجربة جديدة في الملاعب الليبية.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن رغبته في إشهارالرابطة التي تشرف على الدوري الممتاز وتنتخب مجلس إدارة لها وعضو من كل ناد.

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