الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بـ«الشاعري»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 سبتمبر 2018, 03:27 مساء
لاعب الوسط وصانع الألعاب عمر الشاعري (أرشيفية : الإنترنت)

عزز نادي الأهلي بنغازي صفوفه بلاعب الوسط وصانع الألعاب عمر الشاعري بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

الشاعري يتميز بالمهارة والمراوغة رغم صغر سنه حيث يبلغ 22 عاما وقدم في المواسم الماضية أداء جيدا مع فريقه النجمة الذي هبط الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى.

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