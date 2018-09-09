الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بـ«الشاعري»

عزز نادي الأهلي بنغازي صفوفه بلاعب الوسط وصانع الألعاب عمر الشاعري بعقد يمتد لـ 5 سنوات.
الشاعري يتميز بالمهارة والمراوغة رغم صغر سنه حيث يبلغ 22 عاما وقدم في المواسم الماضية أداء جيدا مع فريقه النجمة الذي هبط الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى.
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