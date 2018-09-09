الأهلي طرابلس يفض الجدل العربي ويحدد موعد لقاءي الوداد المغربي

بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

حددت إدارة نادي الأهلي طرابلس موعد مواجهة الوداد البيضاوي في 24 من شهر سبتمبر الجاري موعدًا لمباراة الذهاب، والتي ستقام في المغرب ضمن منافسات بطولة الأندية البطلة دور الـ32 على أن تقام مباراة الإياب في 28 سبتمبر بملعب رادس بتونس، وبذلك يكون تم تنفيذ رغبة الاتحاد العربي لكرة القدم بإجراء المباراتين قبل نهاية الشهر الجاري.

وشهدت المباراة أزمة هددت بتأجيل اللقاء بسبب الخلاف على موعد المباراة بعد تأخر وصول فريق الأهلي بسبب غياب الإجراءات الإدارية من الجانب المغربي فيما يخص منح التأشيرة وتأخر الطيران، قبل أن يتدخل الاتحاد العربي بوضع موعد جديد لفض الجدل.