بالحسن يعلن رغبة الترشح لرئاسة المروج متسلحًا بالخبرة النرويجية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 سبتمبر 2018, 02:54 مساء
الرياضي السابق وأحد وكلاء اللاعبين لدى الفيفا، مصطفى بالحسن (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الرياضي السابق وأحد وكلاء اللاعبين لدى الفيفا، مصطفى بالحسن، رغبته في الترشح لرئاسة نادي المروج خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويعد المروج أحد الأندية الليبية المعروفة، والذي يضم قرابة 16 لعبة بين جماعية وفردية.
 
وقال بالحسن في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، إن دافعه لذلك حرصه على تحسين وضع النادي الذي له تاريخ وحضور في الرياضة الليبية، وأكد أن قائمته تضم عناصر شابة ورجال أعمال بإمكانهم المساهمة في خلق نقلة جديدة.

وأكد أنه رياضي سابق بالمؤسسة يعرف كل خفايا النادي ويطمح لإحداث نقلة فيه، خاصة مع وجود بنية تحتية جيدة حاليًا، ولكن النتائج في أغلب الألعاب ليست في مستوى طموح جماهيره، كما أن لديه تجربة عندما عاش ولعب لفترة في النرويج في نادي فرام لارفيك ستمكنه من العمل على التطوير.

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