نيجيريا تزيد مخاوف الليبيين في تصفيات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 02:16 مساء
منتخب نيجيريا لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

حقق منتخب نيجيريا فوزًا مهمًّا على سيشيل، السبت، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها في الدقائق 15، 34 و57 أحمد موسى وسيدوزي أوازيم وأوديون إيجالو على التوالي، ليظل منتخب سيشيل دون رصيد من النقاط، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2019».

الفوز منح نيجيريا أول ثلاث نقاط، لتكون ثالث المجموعة، خلف المتصدرين، ليبيا وجنوب أفريقيا برصيد أربع نقاط، بعد تعادلهما في نفس التوقيت دون أهداف، خلال المواجهة التي جمتعهما على ملعب موزيس ماديبا بمدينة دربن في جنوب أفريقيا.

ليبيا تتصدر بفارق الأهداف، وتتجه في الجولة الثالثة لمواجهة نيجيريا، في أكتوبر المقبل، الأمر الذي يزيد من سخونة المواجهة، بعد أن انتعشت آمال «النسور الخضر» في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود بالفوز الأخير، بينما تتجه جنوب أفريقيا لمقابلة سيشيل الأسهل في المجموعة.    

نظام التصفيات ينص على تأهل منتخبين عن كل مجموعة بالتصفيات للمشارَكة في البطولة القاربة التي تقام في الكاميرون الصيف المقبل.

المنتخب الليبي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه، بينما كان قريبًا من الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض لولا غياب اللمسة الأخيرة للاعبيه.

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