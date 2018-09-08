صاروخ المصراتي وكرة المنير وشارع حمدو أبرز ظواهر الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 03:53 مساء
هجمة لمنتخب ليبيا على مرمي جنوب إفريقيا (صورة مثبتة من الفيديو)

كشر منتخب ليبيا عن أنيابه خلال الشوط الأول أمام جنوب أفريقيا «الأولاد»، السبت، على ملعب موزيس ماديبا بمدينة دربن، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

قدَّم نجوم منتخب ليبيا أداءً مبهرًا ومميزًا، وبادورا بالهجوم منذ اللحظة الأولى لانطلاق المباراة، وشهد الشوط الأول ثلاث فرص حقيقية، الأولى لمحمد المنير الذي تابع كرته، لكنها اصطدمت بالقائم.

وفي منتصف الشوط الأول صوَّب المعتصم المصراتي كرة صاروخية، نجح حارس جنوب أفريقيا في تحويلها بمعجزة شديدة إلى ضربة ركنية، كما شكل حمدو الهوني شارعًا في الجبهة اليسرى وشن عديد الهجمات والكرات الخطرة بفضل مهاراته العالية والفائقة في استخلاص والمرور بالكرة.

ويبحث منتخب ليبيا عن الفوز لإضافة ثلاث نقاط جديدة ليحتل صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى أمام سيشل بخماسية مقابل هدف.

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