نادر كارة: منتخبنا في جنوب أفريقيا عنوانً للوحدة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 07:26 مساء
نادر كارة (أرشيفية: الإنترنت)

قال نجم الكرة الليبية  السابق، نادر كارة، إن مباراة المنتخب الوطني مع جنوب أفريقيا المرتقبة، تعتبر عنوانًا لوحدة ليبيا التي تحتاج تفعيلها الآن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة أن المنتخب الوطني يضم لاعبين من بنغازي وطرابلس والزاوية والجنوب وترهونة ومن باقي المدن الليبية.

وأضاف كارة، في «الفيديو» الذي بثه عبر صفحته على «فيس بوك»، إنه يقدم كل الدعم والمساندة للمنتخب، وطاقميه الإداري والفني، ويتمنى أن يكون المنتخب على قدر المسئولية التي أولاها لهم الشعب الليبي، ويستطي إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

ويلتقي المنتخب الوطني في الثالثة من ظهر بعد غدٍ السبت، مباراته مع جنوب أفريقيا بمدينة ديربان، لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

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