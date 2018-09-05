غاب الأهلي بنغازي والتحدي.. لتنتخب «الشرقية» أعضاءها في رابطة الأندية

من اجتماع أندية الشرقية في المرج 5 سبتمبر 2018 (صفحة اتحاد الكرة)

اختارت أندية الدوري الممتاز الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية «الجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت»، مندوبيها في عضوية رابطة الدوري الممتاز، المنوط بها إدارة المسابقة في الموسم الجديد 2018 - 20198.

جاء ذلك في الاجتماع الذي غاب عنه ناديا الأهلي بنغازي والتحدي، وحضرته أندية «الأخضر ودارنس والصداقة وشباب الجبل والأنوار والهلال والنصر والتعاون ونجوم أجدابيا وخليج سرت»، صباح اليوم لمناقشته والاتفاق على كل الأمور الخاصة بتشكيل رابطة الأندية التي ستتولى مهام الإشراف على تنظيم مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2019/2018.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه عبدالحكيم الشلماني، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، توضيح كل ما يتعلق بمهام ودور الرابطة وآلية انتخابها، حيث استعرض الشلماني أمام الحضور كل الأمور التي واجهت لجنة المسابقات في تنظيم منافسات الموسم الماضي وكل الصعوبات والعراقيل التي يعلمها الجميع، المتمثلة في الظروف الصعبة، التي استطاعت اللجنة واتحاد الكرة وكل اللجان العاملة مواجهتها والتعامل معها لكي تصل المسابقة وكل المسابقات الرسمية إلى بر الأمان.

وجاء في بيان اتحاد الكرة، الذي نشره مساء اليوم على صفحته الرسمية، أنه بعد سلسلة من النقاشات، طالب أعضاء المكتب التنفيذي الأندية الحاضرة باختيار أعضاء الرابطة عن مجموعتهم وبالطريقة التي تناسبهم، حيث جرى الاتفاق على أن يتم اختيار مندوبيْن اثنيْن عن كل اتحاد فرعي وهم كالتالي: عبدالهادي اسويطي وعبدالحكيم سعد وحمدي الدعوب وتوفيق عيسى وعادل الأوجلي وعمر السعيطي.

كما أوضح أعضاء المكتب التنفيذي أن نجاح مسابقة الموسم الرياضي الجديد ستكون رهينة بنجاح الرابطة في أداء دورها المنوط والمطلوب وكذلك تعاون جميع أندية الدوري الممتاز وكل الجهات ذات العلاقة ونقل السادة أعضاء المكتب التنفيذي تمنيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام وكل اللجان العاملة بالتوفيق لأسرة الرابطة وكل الأندية في الموسم القادم معتبرين ان نجاح كل مسابقات الموسم الجديد تعد مسؤولية جماعية تضامنية تعني الجميع دون استثناء.

يذكر أن اجتماع أندية الاتحادات الفرعية بمصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية، الذي تم تأجيله لأسباب أمنية، سيعقد خلال الأيام المقبلة وسيتم إعلان مكانه وموعده من جانب الاتحاد العام.