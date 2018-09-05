التاجوري يدلي بتصريحات مثيرة قبل مواجهة «الأولاد»

اسماعيل التاجوري بقميص نيويورك سيتي (أرشيفية: الإنترنت)

قال المحترف الليبي بصفوف فريق نيويورك سيتي الأميركي، إسماعيل التاجوري، إنه يؤكد عزم المنتخب الوطني على اللعب من أجل تحقيق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا، للاحتفاظ بصدارة المجموعة.

وأضاف التاجوري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية: «بالتأكيد المباراة ليست بالسهلة، فمنتخب جنوب أفريقيا يملك الخبرات الكبيرة، كما أنه سيخوض مباراتنا مدعومًا بالأرض والجمهور، ومن جانبنا، ندرك أهمية المباراة، ونعرف كيف نتعامل معها لتحقيق نتيجة إيجابية».

ويواجه المنتخب الليبي بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، نظيره الجنوب أفريقي، في الثامن من سبتمبر الجاري، على تمام الساعة الثالثة ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون 2019.

ويملك المنتخب الوطني ثلاث نقاط من الفوز الكبير على سيشل 5/1، بينما يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوز على الكاميرون.

