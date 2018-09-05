حارس ومدافعان جدد في أهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 06:25 مساء
الثلاثي الجدد في أهلي بنغازي «من اليمين» الحارس حسن المجيري وأبوبكر بو عقيلة وعلي الطويل (بوابة الوسط)

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي عن إنجازه لثلاثة صفقات لدعم فريق الكرة الأول بالنادي، الذي سيخوض منافساته بالموسم المقبل على المستوى المحلي من خلال الدوري الممتاز وكأس ليبيا، وأفريقيًا من خلال دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وضم الأهلي الحارس حسن المجبري بعقد يمتد لـ 3 سنوات، قادمًا من نادي النجمة، والمدافع على الطويل، بشكل رسمي، لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم الجديد 2018 / 2019 وحتى يونيو 2021 .

ويبلغ الطويل من العمر 22 عاما ويشغل مركز قلب دفاع وقد تألق مع نادي شباب الجبل ليلفت أنظار مسئولي النادي الأهلي بنغازي ليقرروا ضمه خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

كما أتمت إدارة الأهلي تعاقدها مع الظهير الأيمن، أبو بكر بوعقيلة، لمدة موسمين قادمًا من نادي التحدي.
 

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