تعرف على رؤية أندية «الشرق» حول الدوري الليبي

من اجتماع أندية الشرق بخصوص انطلاق الدوري الممتاز (صفحة اتحاد الكرة)

قدمت أندية الدوري الممتاز التابعة للاتحادات الفرعية بكل من (الجبل الأخضر، وخليج سرت، وبنغازي) 6 مقترحات أوصت بها من أجل انطلاق بطولة الموسم الكروي، وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم بطلب من اتحاد الكرة العام، للفصل في القضايا المعوقة لانطلاق الموسم الكروي 2018 - 2019.

وجاءت توصيات الأندية، على النحو التالي:

1 - تأجيل انطلاق الدوري حتى بداية شهر نوفمبر المقبل.

2 - أن تكون آلية الصعود والهبوط لأي فريق إلى ومن الممتاز، من اختصاص رابطة الأندية التي سيتم تشكيلها وتضم 6 من الشرق ومثلهم من الغرب.

3 - تقليص عدد الأندية الهابطة بالممتاز من 3 أندية إلى ناديين فقط.

4 - مد فترة الانتقالات الصيفية حتى 30 سبتمبر.

5 - اعتماد الملاعب التي سجلت ملاحظات عليها في أسرع وقت.

6 - يجب انطلاق الدوري بعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 25 أكتوبر.

وكان اتحاد كرة القدم برئاسة جمال الجعفري، قرر تأجيل موعد اجتماع رؤساء أندية الدوري الممتاز، الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية، بكل من «مصراته، وطرابلس، والمنطقة الغربية»، والذي كان مقررًا انعقاده، أول أمس الاثنين، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها العاصمة طرابلس.