أفريقيا تكرم هدافها الليبي في «سلة» مالي

إدريس زيو «يسار» يتسلم جائزة ثاني أفضل هداق في أفريقيا (الإنترنت)

حصل لاعب المنتخب الليبي لكرة السلة، إدريس زيو، على جائزة ثاني أفضل هدافي بطولة أفريقيا، تحت 18 عامًا، التي اختُـتمت فعالياتها فى مالي، وحصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثامن.

وتسلم زيو الجائزة من رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، وسط استحسان عبّــر عنه مندوبو المنتخبات المشاركة في البطولة التي حققت لقبها مالي.

من جانبه، قال زيو: «الجائزة تتويج لكل من ساهم في دعم منتخبنا حتى حقق المركز الثامن أفريقيًا، وأتمنى أن تكون هذه هي البداية الحقيقية لهذا الجيل، لنذهب بعيدًا في المسابقات الدولية المقبلة».

ويعد إدريس زيو، أحد اللاعبين خريجي مدرسة النادي الأهلي بنغازي، ويمتاز بالشخصية القيادية، والرؤية الفنية الشاملة في الملعب.

