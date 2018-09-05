طيران «فرانكفورت» يكمل عقد محترفي ليبيا في «جوهانسبرغ»

المنير والتاجوري في مطار جوهانسبرغ (المركز الإعلامي)

اكتملت صفوف المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بجميع اللاعبين المحترفين بعد التحاق صباح اليوم الأربعاء كلا من أحمد بن علي المحترف بصفوف كرتوني الإيطالي وحمدو الهوني المحترف بصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالإضافة إلى المعتصم المصراتي المحترف بفيتوريا غماريش البرتغالي حيث كانت رحلة المحترفين الثلاثة قادمة من مطار فرانكفورت الألمانية إلي مطار جوهانسبرغ.

ويحل منتخب ليبيا السبت المقبل ضيفا على ملعب موزيس ماديبا بمدينة دربن ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

كما وصل في وقت سابق إسماعيل تاجوري المحترف بصفوف نيويورك سيتي الأميركي ومحمد المنير المحترف بصفوف أورلاندو سيتي الأميركي وكذلك سند الورفلي المحترف بالرجاء البيضاوي والجميع حضر مباشرة إلى مطار جوهانسبرغ حيث كان في استقبالهما المدير الإداري للمنتخب الوطني حسين الفريطيس وذلك لتعزيز صفوف المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة أمام مستضيفه منتخب جنوب أفريقيا السبت المقبل.

كانت بعثة المنتخب وصلت الأحد إلى جوهانسبرغ وقد باشر في إجراء أول تدريباته بمدينة جوهانسبرغ قبل التحول إلى المدينة التي ستقام عليها المباراة الرسمية.

ولأول مرة في تاريخ ليبيا يمثل ليبيا سبعة محترفين في منافسات أفريقية رغم أن استعدادات المنتخب لم تكن جيدة وبالصورة المطلوبة ولم يجري أي مباراة ودية.

المصراتي والمصري وبن علي في مطار جوهانسبرغ (المركز الإعلامي)