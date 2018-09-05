الجزائري «الكردي» يعود لقيادة نجوم أجدابيا في الموسم المرتقب

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 03:36 مساء
الجزائري «الكردي» يعود لقيادة نجوم أجدابيا (المركز الإعلامي)

قدم مجلس إدارة نادي «نجوم أجدابيا»، الثلاثاء، مدربه الجديد القديم الجزائري مجدي الكردي في مؤتمر صحفي بحضور مختلف وسائل الإعلام وممثلي القنوات الفضائية، التي عبَّـر خلالها عن سعادته الغامرة بالعودة لهذا الفريق المجتهد الذي قضى معه أيامًا ومواسم كروية رائعة توَّجها بقيادته للصعود إلى مصاف الدوري الليبي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وعاد الجزائري، الكردي، لقيادة فريق «نجوم أجدابيا»  الأول لكرة القدم بعد غياب قرابة عشر سنوات، وسيباشر بداية من اليوم الأربعاء مهامه مدربًا للفريق الأول؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وسبق للمدرب أن قاد فريق مدينة أجدابيا للظهور لأول مرة في تاريخه في دوري الأضواء في الموسم الرياضي 2006-  وسجل «نجوم أجدابيا» في مسابقة الموسم المقبل ظهوره وحضوره الثالث في ملاعب الدوري الليبي الممتاز بعد أن نجح في الموسم الماضي في الحفاظ على بقائه في دوري الشهرة والأضواء، حيث خاض دورة رباعية لتفادي الهبوط بقيادة مدربه الشاب جمعة الشيخي، برفقة فرق النجمة والترسانة ورفيق، نجح خلالها في تأكيد أحقيته في البقاء للموسم الثاني تواليًا وللمرة الثالثة في تاريخه.

ويعد المدرب الجزائري، مجدي الكردي، هو المدرب الثاني الذي يمثل المدرسة الجزائرية إلى جانب مواطنه المدرب الشهير عبد الحق بن شيخة مدرب فريق الاتحاد الحالي وهو من مواليد 1979 وإحدى الخبرات التي عملت مع العديد من فرق الأندية الجزائرية البارزة، كما خاض تجربة مع فريق الملعب التونسي وهو من الكفاءات الجزائرية في مجال التدريب وعمل مستشارًا وأختصاصيًّا في لعبة كرة القدم لدى عديد الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية ويحمل عديد المؤهلات والشهادات العليا المعتمدة في عالم التدريب من عدد من الدول الأوروبية.

الجزائري «الكردي» يعود لقيادة نجوم أجدابيا (المركز الإعلامي)
الجزائري «الكردي» يعود لقيادة نجوم أجدابيا (المركز الإعلامي)
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