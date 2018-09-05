كرواع وطقق يحسمان فوز الأهلي طرابلس الودي أمام الداخلية المصري

جانب من مباراة الأهلي طرابلس والداخلية (المركز الإعلامي)

فاز فريق الأهلي طرابلس، الثلاثاء، في لقائه الودي الرابع على فريق الداخلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بالقاهرة، ضمن معسكر الفريق الحالي بمصر، سجل أهداف الأهلي المهاجمان أحمد كراوع ومفتاح طقق.

وتعد هذه رابع مباراة خاضها الأهلي خلال معسكره الخارجي، حيث خسر في الأولى أمام المقاصة بهدفين دون رد، والثانية أمام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي، والثالثة أمام أمانة بغداد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

يأتي هذا المعسكر الخارجي لفريق الأهلي طرابلس الثاني استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية في انتظار تحديد موعد اللقاء.