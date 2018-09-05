10 فرق في نهائيات ليبيا للطائرة الشاطئية

منافسات سابقة في الطائرة الشاطئية الليبية (المركز الإعلامي)

اُختُتمت، الثلاثاء، المرحلة الأولى لبطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية على مستوى المناطق، وتمكنت 10 فرق من التأهل لنهائيات ليبيا التي ستقام منتصف سبتمبر الجاري بمدينة بنغازي.

المجموعة الأولى: «1» أحمد أبولبابة وحمزة فرح، «2» عادل الفيتوري ورفيق عريبي، «3» محمد أبولبابة وأبوبكر الخبيري، «4» أحمد العشيبي وحسام الخبيري.

المجموعة الثانية: «1» صلاح الدين عبدالمالك وهلال الضراط، «2» المبروك رويله وعمر أبوصلاح، «3» سالم الميساوي وحسن عواج.



المجموعة الثالثة: «1» فؤاد المعروق وسلطان الهوش، «2» امحمد قرفة ومحمد بن سعيد، «3» نسيم التلوع وطارق أبوالسعود.

الاتحاد العام سيمنح جوائز مالية لأصحاب التراتيب الأربعة الأولى على مستوى ليبيا.