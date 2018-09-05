«العربي» في صدارة شطرنجية المنستير الدولية

لاعب الشطرنج الليبي أبوبكر العربي (أرشيفية : الإنترنت)

واصل لاعب الشطرنج الليبي أبوبكر العربي تحقيق نتائجه الإيجابية في بطولة المنستير الدولية المفتوحة بتونس وحقق الثلاثاء فوزه الرابع على التوالي ليكون ضمن كوكبة الصدارة بالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات رفقة الجزائري صهيب عامر والتونسيين ناجي كعبور وأمير الزعبي.



جاء ترتيب بقية اللاعبين الليبيين المشاركين في البطولة عبدالله الفيتوري في الترتيب 27 بثلاث نقاط، ويوسف نانيس 30 بثلاث نقاط، ومحمد السوري 32 بنقطتين ونصف، وأيمن الوشت 34 بنقطتين ونصف، وخالد جعفر 38 بنقطتين ونصف، ومحمد البركي 43 بنقطتين، ومختار العكروت 63 بنقطتين، ويوسف الزنتوتي 74 بنقطتين، ومسعود قشوط 82 بنقطة ونصف، وفيصل الواعر 102 بنقطة ونصف، وأبومنجل 91 بنقطة واحدة، وأمير شراطة 96.



بطولة الكبار تشهد مشاركة 125 شطرنجيًا من ليبيا وتونس والجزائر والعراق وفلسطين والمغرب والهند وإيران والمجر وألمانيا فرنسا وإيران.