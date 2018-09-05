الدامجة: سعيد بالعمل في مصراتة.. الأجواء إيجابية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 01:15 مساء
المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد المصراتي جلال الدامجة أن فريقه يستعد بشكل منظم لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في للموسم المقبل عبر تدريبات صباحية ومسائية.

وأضاف الدامجة خلال تصريحاته إلى «بوابة الوسط» الأربعاء، أن أجواء العمل فى مدينة مصراتة إيجابية بعد تعاقده منذ شهر مع الاتحاد المصراتي الذي يأمل أن يقدم معه وجها مختلفا في الموسم الجديد.
 
وأوضح أن اتحاد الكرة لا يعمل برؤية واضحة ويغيب عنه التخطيط والرؤية المستقبلية وكان ذلك ظاهرا في الإعلان عن الدوري الممتاز ثم تأجيله ليربك المشهد برمته وكذلك عمل المدربين.

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