«سرت» تتزين بحملة تنظيف واسعة للمدينة الرياضية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 05:15 مساء
الملاعب الرياضية بمدينة سرت (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت حملة نظافة واسعة للمدينة الرياضية بسرت تقوم بها الشركة العامة لخدمات النظافة.

من جانبه قال مدير الحملة، بشير لاحرش، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الحملة متواصلة للمدينة الرياضية ومرافقها من ملاعب رياضية والمدرج والمرافق الأخرى والساحة والمناطق الخضراء المحيطة بالملعب.
 
وأضاف: «تشمل الحملة إعادة تنظيم الأشجار وقصها وإعادة ترتيبها بما يظهر المدينة بالمظهر الذي يليق بها»، وتأتي الحملة للمدينة الرياضية بسرت استعدادًا لقرب الموسم الرياضي الذي يشرف عليه الاتحاد العام لكرة القدم، حيث تحتضن المدينة عددًا من مباريات الموسم الجديد.

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