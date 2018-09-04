خليج سرت يبدأ مهام كرة القدم استعدادًا للموسم الجديد

مباراة سابقة لفريق خليج سرت (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي خليج سرت الرياضي تدريباته المكثفة؛ استعدادًا للموسم الرياضي.

وقال رئيس لجنة إدارة النادي، عزالدين إسويسي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الاستعدادات والتدريبات تتم تحت إشراف المدير الفني العام محمد إسماعيل والمعد البدني المعتصم المبروك ومدرب الحراس الغزالي مسعود.

إدارة نادي خليج سرت تسلمت مهامها الأسبوع الماضي، عبر لجنة إدارة برئاسة عزالدين إسويسي الفرجاني.



وقدمت الإدارة، الأحد الماضي، الطاقم الفني الذي يشرف على الفريق الأول لكرة القدم من خلال احتفالية حضرها شخصيات رياضية وإدارية بسرت، إضافة إلى لجنة إدارة النادي.