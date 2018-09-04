«جلال» يتخذ القرار الصعب في قلب دفاعات الأهلي طرابلس

قشي لحظة التوقيع مع رئيس الأهلي أبوعون (أرشيفية : الإنترنت)

طلب المصري إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس «الزعيم» ضرورة الاستغناء عن المدافع الجزائري عبد العزيز علي قشى واستبداله بمدافع أخر سيتولى هو بنفسه جلبه خلال الأيام المقبلة بهدف إعادة ترميم الخط الخلفي.

وتعرف جلال وطاقمه المعاون على جميع اللاعبين عبر المعسكر الداخلي في ليبيا قبل الانتقال إلى معسكر اخر خارجي في مصر استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال العرب دون أن يتحدد موعدها بعد التأجيل.

وحدد جلال هدفه من الاستغناء عن المدافع الجزائري الذي لعب للهلال السوداني ومنتخب الجزائر للشباب والمنتخب الأولمبى، كما لعب لنادي مستقبل قابس التونسى وشباب أهلى بوعريج وفريق أمل الأربعاء وجمعية وهران واتحاد الحراش لكن خبراته لم يستفد منها «الزعيم».