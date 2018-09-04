تغيير نظام يسهل عبور ليبيا لأمم أفريقيا 2019 شرط تخطي «الأولاد»

جانب من مباراة للمنتخب الليبي في بطولة الشان الأخيرة (أرشيفية : الإنترنت)

يحل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم ضيفا على جنوب أفريقيا «الأولاد»، السبت المقبل، على ملعب موزيس ماديبا بمدينة دربن، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

منتخب ليبيا يبحث عن الفوز لإضافة ثلاث نقاط جديدة ليحتل صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى أمام سيشل بخماسية مقابل هدف على يد المدرب الوطني الأسبق جلال الدامجة قبل أن يتسلم المهمة معاونه المدرب عمر المريمي ويقود الفريق في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين «الشان» الأخيرة بالمغرب ويحصد المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة أمام منتخب السودان بركلات الترجيح.

كانت مباراة السودان آخر ظهور رسمي للمنتخب قبل أن يدخل مرحلة الغياب لتكون العودة بجهاز فني أجنبي جديد بقيادة الجزائري - البلجيكي عادل عمروش، وهو المدرب الجزائري الثاني في تاريخ منتخب ليبيا الذي يتولى قيادة الفريق، حيث اعتمد في اختياراته على عدد من اللاعبين الشباب الذين برزوا في مسابقة الموسم الماضي.

منتخب ليبيا يتصدر المشهد والفوز على جنوب أفريقيا يضمن قطع مشوار كبير نحو التأهل بالحصول على النقطة السادسة بينما التعادل يبقي على الصدارة بفارق الأهداف بينما تصارع نيجيريا مع سيشيل في المجموعة وكلاهما دون نقاط بعد الجولة الأولى.

فرص وحظوظ منتخب ليبيا قائمة في التأهل بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) بزيادة عدد منتخبات بطولة أمم افريقيا 2019 من 16 إلى 24 منتخبا، على أن يتغير النظام الحالى المؤهل للبطولة.

وينص النظام الجديد على تأهل أول وثاني من المجموعات الـ12 لتكوين الـ24 منتخبا، عدا المجموعة الثانية، حيث سيتأهل المنتخب الكاميروني دون احتساب نتائجه، بجانب منتخب واحد من مالاوي أو المغرب أو جزر القمر.

منتخب ليبيا في الصدارة بعد الجولة الأولى