ليبيا تدخل سباق الدراجات العربية بقوة في الجزائر

منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تبدأ ليبيا الجمعة المقبلة مشاركتها في بطولة العرب للدراجات بالجزائر عبر المتسابق أنس فوزي في سباق الأواسط لمسافة 25 كم على أن تكون منافسات السبت بالمشاركة عبر المتسابقين صلاح جمعة في سباق الأشبال لمسافة 15 كم ومحمد الشبلي في سباق الفردي ضد الساعة كبار لمسافة 40 كم.



يعقد الاجتماع الفني للبطولة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا لمناقشة العديد من المواضيع وتوضيح مسار السباقات واعتماد بطاقات الرياضيين.

البطولة ستشهد مشاركة 250 دراجا وإداريا ومدربا يمثلون 15 دولة عربية والتنافس سيكون قويا بين الدراجين خاصة بعد اعتراف الاتحاد الدولي للدراجات بالبطولات العربية وطرحها ضمن البطولات الرسمية وأصحاب التراتيب العشرة الأولى سيحصلون على نقاط تساعدهم في التأهل للأولمبياد والبطولات العالمية.