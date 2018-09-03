الاتحاد يتوقف عن نشر الأخبار وفريقه يفوز في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 10:08 مساء
من تدريبات الاتحاد في معسكر عين دراهم التونسية (صفحة نادي الاتحاد)

في لفتة تضامنية، قررت إدارة نادي الاتحاد، التوقف عن بث أخبار فريقها الأول لكرة القدم المعسكر حاليًا في تونس، استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت إدارة الاتحاد على صفحة النادي الرسمية على «فيس بوك»: «نظرًا للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد عامة ومدينة طرابلس على وجه الخصوص، ولأن نادي الاتحاد تأسس على مبادئ وحدة الوطن واللحمة الوطنية، ودوره الاجتماعي والإنساني الكبير يحتم علينا التضامن مع المواطن الليبي في أصعب حالاته.. عليه فإننا نعتذر لتوقفنا عن نشر أخبار معسكر الفريق الأول بتونس إلى حين اشعار آخر».

من جانبه، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضه ونتائجه الجيدة في مبارياته الودية التي يقيمها في معسكره القائم حاليًا بمدينة عين دراهم التونسية، إثر فوزه مساء اليوم  على فريق شبيبة سكرة التونسي بهدفين نظيفين، أحرزهما المهاجم الجابوني سيرجي كيفين في الشوط الأول وأضاف لاعب الوسط زكريا اللافي الهدف الثاني في الشوط الثاني ..

 

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