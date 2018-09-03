استقبال رسمي لسند الورفلي في مطار جوهانسبيرغ

سند الورفلي «يمين» في مطار جوهانسبيرغ ومعه إداري المنتخب (صفحة اتحاد الكرة)

انضم اللاعب الليبي الدولي، سند الورفلي، إلى صفوف المنتخب الوطني بمقر إقامته في جوهانسبيرغ، للانخراط في تدريبات التأهيل لخوض مباراة «فرسان المتوسط» مع جنوب أفريقيا في الثالثة من بعد ظهر الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون 2019.

واستقبل المدير الإداري للمنتخب الوطني حسين الفريطيس، اللاعب الورفلي فور وصوله اليوم لمطار جوهانسبيرغ، قادمًا من المغرب حيث فريق الرجاء البيضاوي الذي يلعب له.

ووصلت بعثة منتخبنا، مساء أمس الأحد، إلى مطار جوهانسبرغ، قادمة من القاهرة، ومن المقرر أن تمكث بعثة المنتنخب في العاصمة جوهانسبرغ حتى يوم 5 سبتمبر، وبعدها ستغادر إلى مدينة ديربان والتي سوف تستضيف اللقاء بين منتخبنا والأولاد يوم 8 سبتمبر الجاري.

